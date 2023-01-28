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Петр Павел вышел в лидеры на выборах президента Чехии

Отставной генерал Петр Павел вышел в лидеры с 58% голосов на выборах президента Чехии
Петр Павел
Петр Павел (Фото: David W Cerny / Reuters)

Отставной генерал Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 55,81% голосов после подсчета 60% протоколов. Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте избирательной комиссии Чехии.

Второе место на выборах занимает бывший премьер-министр Андрей Бабиш, по последним данным он набрал 44,18% голосов. Явка на выборах составила 69,61%. 

Первый тур президентский выборов в Чехии прошел в середине января. В первом туре Бабиш набрал 36,78%, а Павел — 33,72%. Тогда явка составила 67%. 

Андрей Бабиш — лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан»), в прошлом министр финансов и премьер-министр, оказавшийся в центре череды коррупционных скандалов и заподозренный в том числе в хищении средств Евросоюза. В начале избирательной кампании его не раз обвиняли в стремлении занять пост президента, чтобы обеспечить себе иммунитет от судебного преследования. Однако менее чем за неделю до выборов суд снял с Бабиша обвинения.

Петр Павел — генерал чешской армии на пенсии, который не скрывает свое коммунистическое прошлое и работу на спецслужбы бывшей Чехословакии. За время службы в Вооруженных силах Чехии сделал блестящую карьеру, сначала став начальником Генштаба армии, а потом председателем Военного комитета НАТО — первым восточноевропейцем на данной должности. 

Теги
Чехия Выборы демократия выборы президента Андрей Бабиш
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