Петр Павел вышел в лидеры на выборах президента Чехии

Отставной генерал Петр Павел вышел в лидеры с 58% голосов на выборах президента Чехии

Петр Павел (Фото: David W Cerny / Reuters)

Отставной генерал Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 55,81% голосов после подсчета 60% протоколов. Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте избирательной комиссии Чехии.

Второе место на выборах занимает бывший премьер-министр Андрей Бабиш, по последним данным он набрал 44,18% голосов. Явка на выборах составила 69,61%.

Первый тур президентский выборов в Чехии прошел в середине января. В первом туре Бабиш набрал 36,78%, а Павел — 33,72%. Тогда явка составила 67%.