Петр Павел вышел в лидеры на выборах президента Чехии
Отставной генерал Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 55,81% голосов после подсчета 60% протоколов. Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте избирательной комиссии Чехии.
Второе место на выборах занимает бывший премьер-министр Андрей Бабиш, по последним данным он набрал 44,18% голосов. Явка на выборах составила 69,61%.
Первый тур президентский выборов в Чехии прошел в середине января. В первом туре Бабиш набрал 36,78%, а Павел — 33,72%. Тогда явка составила 67%.
Андрей Бабиш — лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан»), в прошлом министр финансов и премьер-министр, оказавшийся в центре череды коррупционных скандалов и заподозренный в том числе в хищении средств Евросоюза. В начале избирательной кампании его не раз обвиняли в стремлении занять пост президента, чтобы обеспечить себе иммунитет от судебного преследования. Однако менее чем за неделю до выборов суд снял с Бабиша обвинения.
Петр Павел — генерал чешской армии на пенсии, который не скрывает свое коммунистическое прошлое и работу на спецслужбы бывшей Чехословакии. За время службы в Вооруженных силах Чехии сделал блестящую карьеру, сначала став начальником Генштаба армии, а потом председателем Военного комитета НАТО — первым восточноевропейцем на данной должности.