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МИД заявил о «сожжении» США мостов диалога по информационной безопасности

МИД: США «сожгли мосты» для диалога с Россией по международной информационной безопасности

Вашингтон «сжег мосты» для диалога с Россией по международной информационной безопасности (МИБ), заявил ТАСС замглавы российского МИДа Олег Сыромолотов.

«Предпосылок для возобновления диалога по МИБ с Вашингтоном на данном этапе не просматривается. Еще раз подчеркну, что это не наш выбор — американцы сами сожгли мосты. Мы ни за кем бегать не станем. Диалог ради диалога нас не интересует», — сказал дипломат.

Он допустил, что российская сторона подумает о возобновлении контактов, когда у США «появится настрой на конструктивный разговор».

США и Россия создали рабочую группу в области кибербезопасности после встречи президентов двух стран, прошедшей в июне 2021 года в Женеве. От России в нее вошли представители Совета безопасности России, МИДа, Генпрокуратуры и ФСБ, от США — сотрудники Совета национальной безопасности, Министерства внутренней безопасности, Минюста и Госдепартамента. От США сопредседателем группы была замсоветника президента по национальной безопасности Энн Нейбергер.

Формат постоянных переговоров на группу не распространялся. Американская сторона поясняла, что она не предусматривает и межведомственных консультаций, а также линий экстренной связи, говорил заместитель секретаря Совета безопасности и сопредседатель этой рабочей группы от России Олег Храмов.

Он пояснял, что на встречах члены рабочей группы обменивались оперативной информацией по киберпреступлениям и обеспечивали взаимодействие между Генпрокуратурой России и Министерством юстиции США. В результате вырос объем информации о компьютерных инцидентах, которую стороны направляют друг другу. Кроме того, по словам Храмова, США и Россия обменивались списками объектов критически важной информационной инфраструктуры.

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В апреле 2022 года Храмов обвинил США в одностороннем выходе из диалога в рамках рабочей группы. Он связал это с «обострением внутриполитической борьбы» внутри страны. В октябре специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Соединенными Штатами в этой области, но «выпрашивать» его не собирается.

Теги
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