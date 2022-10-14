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В Москве заявили о готовности к переговорам с США по кибербезопасности

Россия открыта к диалогу с США по вопросам кибербезопасности, но сама напрашиваться не собирается. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

«Мы открыты к диалогу, и мы всегда к нему готовы, но сами выпрашивать, вымаливать его и тем более на платформе каких-то уступок от нас… Это должен быть честный, серьезный практический диалог, продиктованный взаимной заботой, чтобы планету сохранить», — сказал Крутских.

На встрече в Женеве президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину обозначить 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены кибератаки. По словам американского президента, он затронул тему, например, атаки на американский трубопровод Colonial Pipeline, который вынужден был приостановить работу из-за кибератак. Байден тогда сообщил, что стороны договорились привлечь экспертов и начать обсуждение вопросов защиты от хакерских атак.

После этого была организована рабочая группа. От России в нее вошли представители Совета безопасности России, МИДа, Генпрокуратуры и ФСБ, от США — сотрудники Совета национальной безопасности, Министерства внутренней безопасности, Минюста и Госдепартамента. От США сопредседателем группы была замсоветника президента США по национальной безопасности Энн Нейбергер. При этом формат постоянных переговоров на группу не распространялся.

В апреле заместитель секретаря Совета безопасности и сопредседатель этой рабочей группы от России Олег Храмов сообщил, что США в одностороннем порядке вышли из нее. Совместная работа по киберпреступлениям и поиску хакеров приостановлена. 

Теги
США Администрация президента России кибербезопасность хакеры
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