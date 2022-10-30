В Белгороде полиция начала поиск выбросивших на помойку цинковые гробы

Мэр Белгорода Антон Иванов назвал «страшной небрежностью» действия сотрудников ритуальной службы, которые выбросили цинковые гробы на помойку

В Белгороде полиция ищет сотрудников ритуальной службы, выбросивших на помойку цинковые гробы, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

«Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» — написал мэр Белгорода.

Он уточнил, что поиск людей, которые это сделали, продолжается уже несколько дней. Иванов пообещал встретиться с виновными в произошедшем, когда их найдут.

«Суд решит, какое наказание они могут понести по закону. Но в первую очередь эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами», — сказал мэр.

О жалобе жителей Белгорода на сотрудников местной ритуальной службы ранее сообщил телеграм-канал Baza. Несколько цинковых гробов с иконами и пакетами обнаружили на помойке у гаражей на Привольной улице.

В пресс-службе управления МВД по Белгородской области местному изданию Fonar.TV подтвердили, что начали проверку после получения обращения.