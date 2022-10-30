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В Белгороде полиция начала поиск выбросивших на помойку цинковые гробы

Мэр Белгорода заявил, что полиция ищет выбросивших на помойку цинковые гробы
Мэр Белгорода Антон Иванов назвал «страшной небрежностью» действия сотрудников ритуальной службы, которые выбросили цинковые гробы на помойку

В Белгороде полиция ищет сотрудников ритуальной службы, выбросивших на помойку цинковые гробы, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Антон Иванов.

«Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами?» — написал мэр Белгорода.

Он уточнил, что поиск людей, которые это сделали, продолжается уже несколько дней. Иванов пообещал встретиться с виновными в произошедшем, когда их найдут.

«Суд решит, какое наказание они могут понести по закону. Но в первую очередь эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами», — сказал мэр.

О жалобе жителей Белгорода на сотрудников местной ритуальной службы ранее сообщил телеграм-канал Baza. Несколько цинковых гробов с иконами и пакетами обнаружили на помойке у гаражей на Привольной улице.

В пресс-службе управления МВД по Белгородской области местному изданию Fonar.TV подтвердили, что начали проверку после получения обращения.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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