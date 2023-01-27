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Общество ,  
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«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан

«Аэрофлот» возобновит полеты в Астану, Алма-Ату и Атырау с 1 февраля
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Аэрофлот» с 1 февраля возобновит программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана — Астану, Алма-Ату и Атырау, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трех ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю — по средам и субботам, а с марта добавится еще один рейс — по понедельникам», — говорится в сообщении.

До февраля в города Казахстана из Москвы будут летать самолеты авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).

Весной 2022 года российские авиакомпании начали останавливать зарубежные полетные программы на фоне западных санкций, из-за которых лизингодатели начали арестовывать российские самолеты. В начале марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить полеты за рубеж из-за риска ареста бортов. 8 марта «Аэрофлот» перестал выполнять рейсы в другие страны, но затем возобновил полеты в некоторые из «дружественных» государств.

10 января авиационным властям России и Казахстана было поручено согласовать дополнительные авиарейсы между крупными городами обеих стран. Сейчас рейсы осуществляются из 15 аэропортов России в восемь городов Казахстана, включая Алма-Ату, Астану и Караганду.

6 января руководство Казахстана на пять лет продлило режим «открытого неба», ранее действовавший в нескольких аэропортах государства: как заявили в Астане, это должно привлечь дополнительных иностранных перевозчиков.

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