«Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан
«Аэрофлот» с 1 февраля возобновит программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана — Астану, Алма-Ату и Атырау, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«В столицу Казахстана авиакомпания планирует выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алма-Ату — до трех ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю — по средам и субботам, а с марта добавится еще один рейс — по понедельникам», — говорится в сообщении.
До февраля в города Казахстана из Москвы будут летать самолеты авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).
Весной 2022 года российские авиакомпании начали останавливать зарубежные полетные программы на фоне западных санкций, из-за которых лизингодатели начали арестовывать российские самолеты. В начале марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям прекратить полеты за рубеж из-за риска ареста бортов. 8 марта «Аэрофлот» перестал выполнять рейсы в другие страны, но затем возобновил полеты в некоторые из «дружественных» государств.
10 января авиационным властям России и Казахстана было поручено согласовать дополнительные авиарейсы между крупными городами обеих стран. Сейчас рейсы осуществляются из 15 аэропортов России в восемь городов Казахстана, включая Алма-Ату, Астану и Караганду.
6 января руководство Казахстана на пять лет продлило режим «открытого неба», ранее действовавший в нескольких аэропортах государства: как заявили в Астане, это должно привлечь дополнительных иностранных перевозчиков.