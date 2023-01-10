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Россия и Казахстан увеличат число авиарейсов между странами

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Авиационным властям России и Казахстана поручено в ближайшее время согласовать дополнительные авиарейсы, соединяющие крупные города двух стран, сообщает Минтранс по итогам встречи главы ведомства Виталия Савельева и первого вице-премьера казахстанского правительства Романа Скляра.

На встрече также обсудили увеличение объема перевозок грузов автомобильным транспортом, а также развитие железнодорожных пунктов пропуска.

Рейсы из России в Казахстан совершаются из 15 аэропортов в восемь городов, в том числе в Алматы, Астану и Караганду.

6 января власти Казахстана на пять лет продлили режим «открытого неба», который ранее действовал в нескольких аэропортах страны. В Астане заявили, что это привлечет дополнительных иностранных перевозчиков и позволит открыть новые международные маршруты.

Теги
Казахстан перелеты рейсы Россия
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