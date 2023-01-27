Власти переименовали военно-гражданскую администрацию Херсонской области

Владимир Сальдо (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ «О системе и структуре исполнительных органов Херсонской области». В соответствии с ним военно-гражданская администрация Херсонской области переименовывается просто в администрацию Херсонской области.

По словам Сальдо, этот документ показывает, что регион «переходит на мирные рельсы и начинает налаживать мирную жизнь». Помимо переименования местной власти указ закрепляет структуру региональных органов, утверждает число ведомств и заместителей губернатора.

«Не менее важно, что указ приводит херсонские органы власти и управления в соответствие с российским законодательством — Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», — добавил он. По словам Сальдо, принятие указа станет важным шагом на пути интеграции региона в российское политическое пространство.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре. В середине октября началась эвакуация жителей Херсона на левый берег Днепра, а 9 ноября российские войска покинули город и заняли линию обороны на противоположном берегу. В конце декабря эвакуированные из региона жители начали возвращаться в свои дома.