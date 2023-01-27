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МИД выразил соболезнования после атаки на посольство Азербайджана в Иране

Мария Захарова: Россия шокирована атакой на посольство Азербайджана в Иране
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия шокирована очередным нападением на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит сотрудник охраны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!», — написала Захарова.

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено сегодня около 8:30 (7:30 мск), в результате погиб глава службы безопасности дипмиссии. По данным APA, нападавшего задержали. При нападении были ранены двое охранников посольства, их состояние удовлетворительное. Сейчас по делу об атаке ведется расследование.

Теги
МИД Азербайджан нападение
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