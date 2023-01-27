МИД выразил соболезнования после атаки на посольство Азербайджана в Иране

Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия шокирована очередным нападением на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит сотрудник охраны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны. Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам!», — написала Захарова.

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было совершено сегодня около 8:30 (7:30 мск), в результате погиб глава службы безопасности дипмиссии. По данным APA, нападавшего задержали. При нападении были ранены двое охранников посольства, их состояние удовлетворительное. Сейчас по делу об атаке ведется расследование.