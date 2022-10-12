В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана

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В ночь на 11 октября был обстрелян служебный автомобиль посольства Азербайджана в Вашингтоне. Об этом говорится на сайте МИД страны.

Посольство проинформировало об инциденте правоохранительные органы США и предоставило видео с камер наблюдения.

МИД Азербайджана вызвал посла США Хьюго Гуевара и выразил ему свою обеспокоенность в связи с инцидентом и запросил обеспечение безопасности азербайджанской дипмиссии в Вашингтоне.

В начале августа было совершено нападение на посольство Азербайджана в Лондоне. Тогда в атаке заподозрили религиозных радикалов. Они поднялись на балкон здания, водрузили религиозный флаг и скандировали лозунги. После вмешательства полиции атаковавшие посольство были задержаны.