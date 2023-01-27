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Мужчина упал на пути на станции «Бауманская» в московском метро

Дептранс Москвы: на участке синей ветки нет движения из-за человека на путях
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии метро Москвы мужчина упал на пути, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

«На станции «Бауманская» произошло падение мужчины на жесткий путь, в настоящее время он извлечен и передан медикам», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале департамента столичного транспорта в 9:38 сообщали, что движение поездов от станции «Курской» до «Партизанской» было приостановлено, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В 9:54 движение на Арбатско-Покровской линии было восстановлено, уточнили позже в дептрансе.

13 декабря на Кольцевой ветке московского метро не было движения поездов против часовой стрелки после падения человека на пути. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что на станции «Курская» упал на пути подросток, он погиб.

Теги
Москва Метро Арбатско-Покровская линия приостановка движения падение на рельсы Дептранс новости
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