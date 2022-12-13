В движении поездов по Кольцевой линии метро произошел сбой

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На Кольцевой ветке московского метро не было движения поездов против часовой стрелки после падения человека на пути, сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы.

В 19:37 дептранс сообщил, что движение против часовой стрелки ввели в график. В обратном направлении поезда на протяжении всего времени следовали по графику.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на станции «Курская» упал на пути подросток. Он погиб.

21 октября движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки также прерывалось из-за человека на путях. ТАСС и «РИА Новости» сообщали о гибели мужчины после падения. Инцидент произошел на станции «Краснопресненская».