Город ,
0
В движении поездов по Кольцевой линии метро произошел сбой
Дептранс: на Кольцевой линии московского метро произошел сбой
На Кольцевой ветке московского метро не было движения поездов против часовой стрелки после падения человека на пути, сообщается в телеграм-канале дептранса Москвы.
В 19:37 дептранс сообщил, что движение против часовой стрелки ввели в график. В обратном направлении поезда на протяжении всего времени следовали по графику.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на станции «Курская» упал на пути подросток. Он погиб.
21 октября движение поездов на Кольцевой линии метро Москвы против часовой стрелки также прерывалось из-за человека на путях. ТАСС и «РИА Новости» сообщали о гибели мужчины после падения. Инцидент произошел на станции «Краснопресненская».
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
2,3% - вот это прибавка!
10,3% - вот это выигрыш!
Вот это ОТКРЫТИЕ