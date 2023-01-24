В мэрии сообщили о начале архитектурной отделки станции метро «Лианозово»
На станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена продолжаются работы по отделке пассажирской зоны и технических помещений. Специалисты приступили к монтажу инженерных систем. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам вице-мэра, строители в полном объеме выполнили основные монолитные конструкции и начали архитектурную отделку. «Основным ее элементом станет анфилада, состоящая из последовательно примыкающих друг к другу светлых и темных участков», — уточнил Бочкарев.
Руководитель столичного градостроительного комплекса подчеркнул, что строители полностью выполнили гидроизоляцию на платформе, а также завершили работы по обратной засыпке монтажного проема в первом вестибюле после монтажа эскалаторов.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов отметил, что на полу станционного комплекса уже началась укладка полированных плит светло-серого гранита. «На путевых стенах выполняется монтаж подсистемы крепления облицовочных панелей. 46 колонн, потолок и стены планируется покрыть металлическими панелями», — добавил руководитель инжинирингового холдинга.
Юрий Кравцов также сообщил, что на станции ведется монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения.
Напомним, что на участке продления салатовой ветки метро, помимо «Лианозово», строятся станции «Яхромская» и «Физтех». Их открытие улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный — их жители смогут экономить до 20 минут при поездках по городу.