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Финансы ,  
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ЦБ сообщил об увеличении международных резервов на $2,6 млрд за неделю

Банк России: международные резервы за неделю выросли на $2,6 млрд

Международные резервы России по состоянию на 20 января составили $594,6 млрд, их объем увеличился за неделю на $2,6 млрд, сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил 594,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 млрд долларов США, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.

После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против финансовой системы России. Под санкциями в том числе оказались большинство крупных банков. Власти западных стран заморозили резервы Банка России за рубежом на сумму около $300 млрд, сообщали власти.

В мае 2022 года еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявлял, что страны Евросоюза заморозили международные резервы ЦБ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд), писал Reuters.

Теги
ЦБ России международные резервы Валюта
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