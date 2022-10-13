Минобороны показало кадры применения дрона-камикадзе «Ланцет»

Минобороны показало кадры применения дронов-камикадзе «Ланцет» против украинских военных. Дрон-камикадзе, разработанный концерном «Калашников», уничтожил внедорожник

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Министерство обороны распространило видео применения барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщает «РИА Новости».

На кадрах съемка ведется с головки самонаведения дрона, подлетающего к стоящему на обочине внедорожнику, окруженному украинскими солдатами. Далее показан район цели, снятый с другого беспилотника. Видно ту же машину в ракурсе сверху, к которой сбоку подлетает «Ланцет», затем показано попадание беспилотника-камикадзе в машину и взрыв.

Как уточняет госагентство, подобные кадры применения «Ланцета» военное ведомство опубликовало впервые.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3»— это беспилотные летательные аппараты весом всего 12 кг, способные вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха». Две модели беспилотника отличаются продолжительностью полета и массой боевой части. У «Ланцета-3» время полета — 40 минут, а масса полезной нагрузки — 3 кг. Для «Ланцетов» используют пластик и другие материалы.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также сообщил, что российские военные за минувшие сутки сбили украинские самолеты Су-27 и МиГ-29 в Полтавской и Днепропетровской областях и уничтожили 12 беспилотников.