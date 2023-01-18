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Власти Казахстана уточнили, кого коснутся новые правила въезда

МВД Казахстана уточнило, что новые миграционные правила касаются въехавших после 27 января
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180 дней, коснутся только тех иностранных граждан, которые въехали в страну после 27 января. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Аскар Алдонгаров.

«Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать. А кто уже находится здесь, на них это не распространяется… Если сейчас он выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 дней. Обратной силы закон не имеет», — пояснил Алдонгаров.

Правило не распространяется на тех, кто приехал в страну по визе (для таких людей срок пребывания заканчивается с истечением визы) или находится там на основании разрешения на временное проживание, уточнил чиновник.

Власти Казахстана запретили практику «визарана» гражданам стран с безвизовым режимом с Казахстаном, в том числе России, 17 января (постановление вступает в силу 27 января, спустя десять дней после публикации). Раньше для того, чтобы продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, иностранный гражданин мог выехать за пределы страны хотя бы на сутки и снова вернуться в страну. Теперь после истечения 90 суток Казахстан нужно покинуть на те же три месяца.

Адвокат Абылай Жумажанов подтвердил РБК, что теперь въезжать в Казахстан и находиться в стране до трех месяцев можно будет не более двух раз в год. Чтобы продлить срок пребывания на территории страны, необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание (РВП).

Минтруд Казахстана в декабре 2022 года сообщил, что в стране находятся 298 тыс. россиян, из которых 30 тыс. легально трудоустроены, поэтому имеют временную регистрацию. С начала частичной мобилизации в России в Казахстан прибыли 837 тыс. россиян, выехали — 780 тыс.

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Казахстан иммиграция визы ограничение въезда
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