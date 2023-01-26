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Кандидатом на пост экономического советника Байдена стала зампред ФРС

Главным кандидатом на пост главного экономического советника Байдена стала замглавы ФРС
Лаэль Брейнард
Лаэль Брейнард (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Главным претендентом на пост главы Национального экономического совета США (NEC) в администрации президента стала заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лаэль Брейнард, сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением кандидатур.

По словам собеседников газеты, ожидается, что нынешний глава Национального экономического совета Брайан Диз скоро покинет свой пост, хотя точная дата его отставки неизвестна. Он занимал его с 2021 года и помог Белому дому справиться с экономическими последствиями пандемии, отмечает Financial Times.

Помимо Брейнард, президент США Джо Байден рассматривает в качестве кандидатуры на замену Дизу еще несколько человек: замминистра финансов Уолли Адейемо, своего старшего советника Джина Сперлинга, который руководил NEC при президентах Билле Клинтоне и Бараке Обаме, а также бывшего министра зравоохранения и соцслужб Сильвию Мэтьюз Беруэлл, заместителя директора NEC Бхарата Рамамурти и министра торговли Джину Раймондо.

Источник WSJ, близкий к Раймондо, заявил, что она сосредоточена на своей работе в Министерстве торговли и не выразила желания покинуть свой пост. Еще один собеседник сказал, что Байден еще не принял окончательного решения насчет нового главы NEC. Но другие говорят, что у Брейнард лидирующая позиция.

Как отмечает WSJ, Брейнард получила экономическое образование в Гарварде, работала профессором Массачусетского технологического института и в ряде федеральных учреждений. Она была единственным политиком от Демократической партии в Федеральной резервной системе при президенте-республиканце Дональде Трампе. В частности, она выступала за более строгое регулирование деятельности банков и сосредоточилась на возможных угрозах экономике из-за изменения климата.

Новому главе NEC придется принять серию решений, имеющих ключевое значение для экономики при Байдене, прогнозирует издание. Одной из главных проблем станет обсуждение с представителями Республиканской партии в конгрессе, как быть с государственным долгом США.

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