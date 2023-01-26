Село Муром в Белгородской области попало под обстрел
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Муром
Вячеслав Гладков
Село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел, сообщил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.
Никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи. Из-за этого примерно половина села осталась без света. На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.
С начала российской военной операции власти Белгородской области многократно сообщали о взрывах, обстрелах, работе ПВО. В области действует режим среднего уровня реагирования и желтый уровень террористической опасности.
24 января на встрече с президентом России Владимиром Путиным Гладков заявил, что с начала обстрелов в регионе погибли 25 мирных жителей, еще 95 были ранены.