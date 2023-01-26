Казахстан отказался менять имя проекта на Байконуре по предложению Путина

Космодром Байконур (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков заявил об отсутствии планов переименовать новый космический ракетный комплекс «Байтерек» на Байконуре в честь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Агентству «РИА Новости» он рассказал, что эта тема звучала с российской стороны, однако официальных обращений не было.

«Мы действуем в рамках соглашения по реализации совместного проекта «Байтерек», сегодня на повестке дня идет речь о реализации этого проекта. Он свое название не менял, с самого начала его реализации», — сказал Олжабеков.

Назвать «Байтерек» в честь Назарбаева в сентябре 2019 года предложил Владимир Путин. В ходе ознакомления с проектом комплекса он спросил, почему он так называется. Услышав казахстанскую легенду о древе жизни, в честь которого назвали комплекс, российский президент обратился к Назарбаеву со словами: «Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект». Позже обсудить это предложение пообещал Багдат Мусин, который тогда был министром цифрового развития Казахстана.

Россия и Казахстан окончательно договорились о строительстве комплекса «Байтерек» в 2018 году на базе одной из площадок на Байконуре. Соответствующий документ подписали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. В рамках этого проекта на Байконуре планируют провести 240 запусков за 40 лет.