Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер вместе с первым президентом Казахстана Назарбаевым, мэром Москвы Сергеем Собяниным и премьер-министром Дмитрием Медведевым осмотрел реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ.

Путин поинтересовался, почему комплекс назвали «Байтерек». Назарбаев пояснил, что это слово означает «древо жизни», а также рассказал связанную с ним легенду.

«Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект», — сказал российский президент. В ответ Назарбаев отметил, что комплекс реализуют через партнерство России и Казахстана, а также предложил назвать его по-другому, например по его фамилии.