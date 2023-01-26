Камбоджа предложила обучить разминированию военных из России и Украины

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Камбоджа, которая взяла на обучение группу украинских саперов, готова организовать обучение по разминированию и для саперов из России, заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, передает Khmer Times.

Премьер-министр отметил, что страна готова помочь с обучением разминированию саперов из любого государства. Он также напомнил, что, помимо Украины, Камбоджа проводила такое обучение для колумбийских офицеров.

«Камбоджа не оказывала никакой военной поддержки Украине. Камбоджа не имеет возможности сделать это. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам — чисто гуманитарная акция», — передает газета слова Хун Сена.

Khmer Times со ссылкой на руководителя Камбоджийского центра разминирования Хенга Ратану сообщала, что 16 января центр приступил к обучению 15 украинских саперов. Для них организовали недельную подготовку по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

В сентябре 2022 года начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Олег Бондарь сообщал, что Украине требуется разминировать территорию размером 185 тыс. кв. км, что сравнимо с территорией Белоруссии — 207,6 тыс. кв. км.

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в ноябре прошлого года во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским также заявлял о намерении страны направить на Украину саперов для оказания помощи по разминированию, писала газета.

Вооруженные силы Камбоджи имеют большой опыт в разминировании, поскольку после десятилетий вооруженных конфликтов на территории страны, которые завершились в 1998 году, эта страна оказалась одной из самых заминированных территорий на планете. Pattaya Now отмечает, что на территории страны остались от 4 млн до 6 млн мин. Только за восемь месяцев прошлого года от взрывов боеприпасов в Камбодже погибли 40 человек. Власти страны надеются завершить разминирование к 2025 году.