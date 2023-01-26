Военные в Белоруссии отработали десантирование спецназа без парашютов

Воздушные силы России и Белоруссии проводят совместные летно-тактические учения, сообщило Минобороны Белоруссии. Среди задач — отработка переброски самолетов на оперативные аэродромы, проверка готовности сил ПВО и беспарашютное десантирование.

Авиация перебазируется в том числе на аэродромы на территории России.

«На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений Сил специальных операций», — сообщили в ведомстве. Спецподразделения практиковались в высадке из вертолетов Ми-8 с использованием альпинистских веревок и специального десантного каната.

О создании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства» Москва и Минск договорились в октябре прошлого года. С того момента военнослужащие подразделений, включенных в эту группировку войск, регулярно проводят различные учения. Совместные авиаучения начались 16 января и должны пройти до 1 февраля. В Минобороны Белоруссии заявляли, что их главная цель — «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».