Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Патриарх Кирилл предложил воздержаться от «общих суждений» об уехавших Политика, 13:41
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца Pro, 13:41
Майгуров поддержал предложение выступить на Азиатских играх Спорт, 13:39
Суд отказался отправить экс-директора театра в Новосибирске в СИЗО Общество, 13:38
Роструд объяснил понятие «гибкого режима рабочего времени» Life, 13:36
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 13:30
Москвичка вышла в финал Australian Open Спорт, 13:28
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Министр обороны Германии назвал сроки передачи Украине танков Leopard Политика, 13:24
Компании в России тратят на роботов более 5 млрд руб. в год: что дальше Pro, 13:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
Ефимов сообщил об аукционе на право редевелопмента промзоны «Владыкино» Город, 13:21
Эксперты назвали самые дефицитные строительные профессии Недвижимость, 13:21
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности Life, 13:20
Кремль заявил о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине Политика, 13:19
Общество ,  
0 

Суд отказался отправить экс-директора театра в Новосибирске в СИЗО

Суд в Новосибирске отправил под домашний арест экс-директора театра «Красный факел»

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, говорится в сообщении на сайте суда. Следствие требовало заключить его под стражу.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 26.01.2023 в отношении обвиняемого Кулябина А.П. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком один месяц 28 суток», — говорится в сообщении.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Кулябин возглавлял театр «Красный факел» 23 года, до декабря прошлого года. Его задержали 24 января. Кулябина подозревают в растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета «Коммерсантъ», предполагаемая сумма похищенных средств составляет 1,8 млн руб. Источник NGS в силовых структурах рассказал, что Кулябина подозревают в незаконных выплатах своему сыну, режиссеру Тимофею Кулябину.

За Александра Кулябина заступились известные актеры, режиссеры и театральные деятели. Готовность стать поручителями выразили Евгений Миронов, Константин Райкин, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Александр Балуев, а также директор театра РАМТ Софья Апфельбаум и директор Большого театра Владимир Урин.

Читайте на РБК Pro
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году
Учитесь у троечников: как перестать бояться сделать выбор и начать жить
Айви Ли. Как работал пиарщик, который спас репутацию Джона Рокфеллера
Ресторатор Александр Раппопорт: «Прочувствовать Питер я просто не могу»
Теги
Новосибирск театр суд домашний арест
Материалы по теме
Райкин, Миронов и Урин поручились за экс-директора театра в Новосибирске
Общество
В Новосибирске экс-директора театра задержали по подозрению в растрате
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter