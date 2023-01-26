Суд в Новосибирске отправил под домашний арест экс-директора театра «Красный факел»

Суд отказался отправить экс-директора театра в Новосибирске в СИЗО

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, говорится в сообщении на сайте суда. Следствие требовало заключить его под стражу.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 26.01.2023 в отношении обвиняемого Кулябина А.П. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком один месяц 28 суток», — говорится в сообщении.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Кулябин возглавлял театр «Красный факел» 23 года, до декабря прошлого года. Его задержали 24 января. Кулябина подозревают в растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета «Коммерсантъ», предполагаемая сумма похищенных средств составляет 1,8 млн руб. Источник NGS в силовых структурах рассказал, что Кулябина подозревают в незаконных выплатах своему сыну, режиссеру Тимофею Кулябину.

За Александра Кулябина заступились известные актеры, режиссеры и театральные деятели. Готовность стать поручителями выразили Евгений Миронов, Константин Райкин, Юлия Пересильд, Елизавета Боярская и Александр Балуев, а также директор театра РАМТ Софья Апфельбаум и директор Большого театра Владимир Урин.