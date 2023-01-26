У пьяных водителей в России конфисковали мопед «Рига-13» и «Газель»

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За 2022 год более 50 россиян попали под действие закона о конфискации автомобилей из-за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения, размещенные в картотеках судов, сайтах региональных УМВД, ГИБДД и прокуратур, а также в ГАС «Правосудие».

Закон о конфискации автомобиля — это поправки к статьям 264.1– 264.3 Уголовного кодекса, которые вступили в силу с 25 июля 2022 года. Автомобиль может перейти в собственность государства в нескольких случаях: если водитель второй раз за год сел за руль в нетрезвом состоянии, если он трижды за год выехал на встречную полосу, превысил скорость на 60 км/ч или управлял машиной без прав, отобранных из-за нарушения ПДД.

Как выяснил «Коммерсантъ», суды конфисковывали не только легковые автомобили, но и другие виды транспортных средств — «Газель», мотоцикл «Иж Юпитер», советский мотоцикл с коляской, скутер, советский мопед «Рига-13», электросамокат Kugoo и самодельный вездеход.

Первый случай конфискации произошел в Красноярском крае почти сразу после вступления закона в силу: полицейские поймали пьяного водителя, которого уже наказывали за нетрезвое вождение в мае 2022-го. В качестве наказания суд назначил конфискацию машины и обязательные работы. Позже похожие приговоры вынесли в Москве, Волгоградской, Астраханской, Тюменской и некоторых других областях.

В октябре в Йошкар-Оле за повторное пьяное вождение задержали женщину. Она продала свою машину за 150 тыс. руб. после того, как ее поймали. И вместо конфискации машины суд взыскал эти деньги.

В «Ъ» отметили, почти все обнаруженные решения о конфискации транспортных средств касаются случае вождения в нетрезвом виде. Исключением стал случай в Оренбургской области — у байкера забрали мотоцикл из-за того, что он дважды за год выехал на встречную полосу.

После того как транспортное средство переходит в имущество государства, проводится экспертиза для установления рыночной стоимости, а после этого его продают через электронный аукцион. Деньги, вырученные от продажи, перечисляются в бюджет. Порядок действий закреплен в постановлении правительства № 1238 «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства».

Инициатором идеи конфискации автомобиля при повторном управлении в пьяном виде выступило МВД, такое предложение ведомство направило в правительство еще в мае 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что это вынужденная мера. «Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем», — добавил Колокольцев.

Инициативу поддержал Верховный суд, который ранее считал, что конфискация автомобиля в случае таких нарушений невозможна. Судебная инстанция указывала, что транспортное средство — не орудие преступления, кроме того, оно может принадлежать другому человеку.