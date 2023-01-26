У пьяных водителей в России конфисковали мопед «Рига-13» и «Газель»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 74,96 (+0,26) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 68,96 (+0,2) Инвестиции, 25 янв, 16:13
Патриарх Кирилл предложил воздержаться от «общих суждений» об уехавших Политика, 13:41
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца Pro, 13:41
Майгуров поддержал предложение выступить на Азиатских играх Спорт, 13:39
Суд отказался отправить экс-директора театра в Новосибирске в СИЗО Общество, 13:38
Роструд объяснил понятие «гибкого режима рабочего времени» Life, 13:36
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 13:30
Москвичка вышла в финал Australian Open Спорт, 13:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Министр обороны Германии назвал сроки передачи Украине танков Leopard Политика, 13:24
Компании в России тратят на роботов более 5 млрд руб. в год: что дальше Pro, 13:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
Ефимов сообщил об аукционе на право редевелопмента промзоны «Владыкино» Город, 13:21
Эксперты назвали самые дефицитные строительные профессии Недвижимость, 13:21
В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности Life, 13:20
Кремль заявил о прямой вовлеченности Запада в конфликт на Украине Политика, 13:19
Общество ,  
0 

У пьяных водителей в России конфисковали мопед «Рига-13» и «Газель»

Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

За 2022 год более 50 россиян попали под действие закона о конфискации автомобилей из-за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения, размещенные в картотеках судов, сайтах региональных УМВД, ГИБДД и прокуратур, а также в ГАС «Правосудие».

Закон о конфискации автомобиля — это поправки к статьям 264.1– 264.3 Уголовного кодекса, которые вступили в силу с 25 июля 2022 года. Автомобиль может перейти в собственность государства в нескольких случаях: если водитель второй раз за год сел за руль в нетрезвом состоянии, если он трижды за год выехал на встречную полосу, превысил скорость на 60 км/ч или управлял машиной без прав, отобранных из-за нарушения ПДД.

Как выяснил «Коммерсантъ», суды конфисковывали не только легковые автомобили, но и другие виды транспортных средств — «Газель», мотоцикл «Иж Юпитер», советский мотоцикл с коляской, скутер, советский мопед «Рига-13», электросамокат Kugoo и самодельный вездеход.

Первый случай конфискации произошел в Красноярском крае почти сразу после вступления закона в силу: полицейские поймали пьяного водителя, которого уже наказывали за нетрезвое вождение в мае 2022-го. В качестве наказания суд назначил конфискацию машины и обязательные работы. Позже похожие приговоры вынесли в Москве, Волгоградской, Астраханской, Тюменской и некоторых других областях.

В октябре в Йошкар-Оле за повторное пьяное вождение задержали женщину. Она продала свою машину за 150 тыс. руб. после того, как ее поймали. И вместо конфискации машины суд взыскал эти деньги.

В «Ъ» отметили, почти все обнаруженные решения о конфискации транспортных средств касаются случае вождения в нетрезвом виде. Исключением стал случай в Оренбургской области — у байкера забрали мотоцикл из-за того, что он дважды за год выехал на встречную полосу.

Читайте на РБК Pro
«Мой опыт поможет всем»: пять фраз, которые выдают коучей-шарлатанов
Айви Ли. Как работал пиарщик, который спас репутацию Джона Рокфеллера
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
Самые знаковые изменения в сфере госзакупок: что ждать от 2023 года

После того как транспортное средство переходит в имущество государства, проводится экспертиза для установления рыночной стоимости, а после этого его продают через электронный аукцион. Деньги, вырученные от продажи, перечисляются в бюджет. Порядок действий закреплен в постановлении правительства № 1238 «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства».

Инициатором идеи конфискации автомобиля при повторном управлении в пьяном виде выступило МВД, такое предложение ведомство направило в правительство еще в мае 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что это вынужденная мера. «Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем», — добавил Колокольцев.

Инициативу поддержал Верховный суд, который ранее считал, что конфискация автомобиля в случае таких нарушений невозможна. Судебная инстанция указывала, что транспортное средство — не орудие преступления, кроме того, оно может принадлежать другому человеку.

Теги
ГИБДД вождение в пьяном виде
Материалы по теме
ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей
Общество
МВД разъяснило, будет ли штрафовать за пьяную езду на электросамокате
Общество
В МВД России составили портрет типичного пьяного водителя
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter