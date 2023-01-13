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ГИБДД анонсировала масштабные рейды по отлову пьяных водителей

ГИБДД объявила о регулярных масштабных рейдах по отлову пьяных водителей
В ГИБДД сообщили, что искать пьяных водителей будут во всех регионах, в том числе по выходным и в праздники. В ведомстве отметили, что вождение в состоянии опьянения стало самым частым нарушением в новогодние праздники
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Автоинспекторы продолжат бороться с нетрезвыми водителями на российских дорогах, в 2023 году они будут проводить регулярные рейды во всех регионах страны. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ГИБДД.

«Мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. Инспекторы ДПС по-прежнему будут осуществлять масштабные проверочные мероприятия, в том числе в выходные и праздничные дни», — говорится в сообщении.

Рейды будут проходить в крупных городах и региональных центрах.

Также в ГИБДД подвели предварительные итоги аварийности на дорогах в период праздников с 1 по 8 января. Согласно данным ведомства, самым частым нарушением на дорогах стало пьяное вождение. В период новогодних каникул произошло порядка 120 подобных аварий, в них погибли 12 человек.

Всего за время новогодних праздников произошло более 1,7 тыс. аварий, в которых погиб 291 человек.

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пьяное вождение алкоголизм ГИБДД рейды МВД
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