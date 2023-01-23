Власти продлили отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний

Отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из 70 секторов продлили до 2024 года

Отсрочку продлили для предприятий в области здравоохранения, культуры, туризма и других сфер, которые ранее пользовались такой возможностью. Взносы за второй квартал 2022 года можно уплатить до мая 2024-го

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Правительство продлило отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из некоторых секторов экономики, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram.

По словам премьера Михаила Мишустина, решение позволит бизнесу продолжать «использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики».

Отсрочка платежей за второй квартал 2022 года коснется предприятий из 70 отраслей, в том числе здравоохранения, науки, культуры, спорта, туризма и других. Срок перенесли на май 2024 года. Для занятых в этих секторах индивидуальных предпринимателей, которые ранее получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год с суммы дохода более 300 тыс. руб., платежи перенесены до 1 мая 2024 года.

Срок за третий квартал прошлого года продлили для компаний, которые заняты выпуском лекарств, сельским хозяйством, строительством, телекоммуникациями (всего 30 направлений деятельности).

Отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал или второй–третий кварталы 2022 года должна была завершиться весной 2023-го.

Прошлой весной представители бизнеса и опрошенные РБК эксперты обратили внимание, что отсрочка, призванная снизить финансовую нагрузку в кризисных условиях, для части предпринимателей может иметь обратный эффект. Они отметили, что в ряде случаев мера приведет к росту налоговых выплат для компаний, работающих на режиме упрощенной системы (УСН) или патенте. В Минэкономики заявили, что положительный эффект от отсрочки все равно есть.