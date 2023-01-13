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В Будапеште мужчина напал на полицейских с ножом

В Будапеште мужчина убил одного полицейского и ранил еще двоих ножом
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Мужчина с ножом напал на троих полицейских в Будапеште, один из них умер, еще двое получили ранения, сообщила полиция Венгрии.

Инцидент произошел накануне, около 22:11 по местному времени (00:11 13 января мск) в XI районе Будапешта. Диспетчерам сообщили, что житель многоквартирного дома по улице Лецке выбил дверь в соседней квартире, чтобы в нее проникнуть. Полицейские, приехавшие на место, «приняли против мужчины меры», однако тот напал на них с ножом.

Мужчина ранил троих полицейских и выбежал на улицу. Один из сотрудников, последовавших за ним, произвел предупредительный выстрел, а затем выстрелил нападавшему в ногу. После этого мужчину удалось задержать.

Троих раненых полицейских и нападавшего госпитализировали. Один из правоохранителей позднее умер в больнице, отметили в пресс-службе. Там уточнили, что погибший — 29-летний сержант-майор Петер Бауманн.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что власти окажут помощь семье погибшего полицейского, передает Reuters.

В декабре 2021 года мужчина в костюме ниндзя с катаной ранил двоих полицейских во французской коммуне Шербур-ан-Котантен. Правоохранители пытались помешать ему угнать машину. Один из полицейских выстрелил нападавшему в живот, затем мужчину задержали. Сотрудники полиции получили легкие ранения.

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Теги
Венгрия Будапешт нападение на полицейских ножевое ранение
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