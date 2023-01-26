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В Киеве снесут памятник советскому летчику Чкалову

Советник мэра Киева Белоцерковец сообщил о принятии решения по сносу памятника Чкалову

Памятник советскому летчику Валерию Чкалову демонтируют в Киеве, снос памятника генералу Николаю Ватутину еще обсуждается. Об этом сообщил советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Памятник Чкалову расположен в сквере имени Чкалова на улице Олеся Гончара. Этот монумент, по словам Белоцерковца, будет снесен после снятия с него статуса объекта культурного наследия.

«С Чкаловым история проще, потому что комиссия рекомендовала снять статус, открывающий путь к демонтажу. Планируется в ближайшее время. А вот памятник Ватутину они рекомендовали включить как памятник монументального искусства, что усложнит и затянет процесс демонтажа», — написал советник мэра.

Он также добавил, что следующими в очереди на снос будут памятники Александру Пушкину и Николаю Щорсу.

После начала военной операции на Украине стали переименовывать названия топонимов и других объектов, которые связаны с Россией и СССР, и демонтировать памятники. Летом Минкультуры Украины инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который должен был заняться координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

6 января в Днепре (бывший Днепропетровск) демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Монумент был установлен в июне 1971 года. В тот же день в Харькове был снесен памятник уроженцу города председателю Совета министров СССР Николаю Тихонову.

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