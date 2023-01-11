Белинвестбанк перестал принимать переводы из Тинькофф Банка
Белинвестбанк перестал принимать переводы из Тинькофф Банка, пишет Frank Media со ссылкой на сотрудника белорусского государственного банка.
«По решению правления банка с 06.01.2023 приостановлены переводы с банка «Тинькофф» на карточки нашего банка», — сказали в службе поддержки Белинвестбанка.
По другим банкам ограничений нет, за исключением лимита в размере 1 тыс. белорусских рублей (около 27 тыс. российских) на зачисление денег на карточки «Белкарт-Премиум» по реквизитам карты или номеру телефона. Эти карты банк эмитировал для нерезидентов.
РБК направил запрос в центр информации и общественных связей Белинвестбанка.
Белинвестбанк принимает переводы с карт «Мир» на «Белкарт-Премиум» из Сбербанка, «Русского стандарта», Альфа-банка с августа 2021 года, сообщалось в Facebook (материнская компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кредитной организации. В ноябре 2022 года ВТБ запустил сервис для трансграничных переводов по номеру карты в том числе в Белоруссию.
С 1 января 2022 года банки и магазины Белоруссии обязали принимать карты платежной системы «Мир». Требование установили в связи с завершением проекта по интеграции «Белкарт» и «Мира», поясняла пресс-служба Нацбанка республики. С 1 января 2023 года карты «Мир» должны принимать белорусские банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга.