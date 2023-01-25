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Директора музея истории Екатеринбурга оштрафовали после письма Пригожина

Директора музея в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию армии после письма Пригожина
Игорь Пушкарев
Игорь Пушкарев (Фото: Музей истории Екатеринбурга)

Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тыс. руб. по административному делу о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Это минимальный штраф по статье. Агентство со слов судьи уточнило, что дело на Пушкарева было заведено 15 декабря прошлого года за опубликованный 41 неделю назад пост в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Пушкарев не признал вину, заявив, что с февраля забросил свою страницу в соцсети и лишился доступа к аккаунту. Адвокат обвиняемого Владислав Идамжапов полагал, что пост теоретически мог опубликовать кто-то другой. Он заявил, что защита обжалует решение суда.

РБК направил запрос в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Дело в отношении Пушкарева поступило в суд 23 декабря прошлого года. Днем ранее директор музея рассказывал о вызове в полицию, не уточнив причину. Источник местного издания It's My City тогда сообщал, что на Пушкарева составили административный протокол о дискредитации российской армии из-за поста в социальных сетях.

Незадолго до этого пресс-служба бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала его открытое письмо на имя мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с просьбой уволить Пушкарева с должности главы музея. Бизнесмен заявил, что Пушкарев выступал против боевых действий на Украине, а будучи журналистом, получал информацию «от действующих агентов американской и британской разведки, а также от их агентов влияния». Пригожин назвал Пушкарева «ярым противником текущей политики Российской Федерации» и заявил, что его действия направлены на дискредитацию власти и армии страны.

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16 декабря Пригожин поговорил с Орловым по телефону и сообщил, что мэр попросил «предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения».

Глава Екатеринбурга позже заявил, что пока не будет увольнять Пушкарева с должности главы Музея истории, допустив, что это может случиться, если «компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие-то факты». По словам Орлова, он не знаком с его журналистским творчеством.

Пушкарева утвердили на посту главы Музея истории Екатеринбурга 14 декабря, до этого он был заместителем директора Сергея Каменского, а после ухода последнего с должности выполнял его обязанности. До прихода в музей Пушкарев работал в издании Znak.com, приостановившем работу 4 марта прошлого года. В тот же день в России приняли закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российской армии.

Теги
дискредитация армии Екатеринбург штраф Евгений Пригожин новости
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