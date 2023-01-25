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Экс-замминистра просвещения Ракова начала работать в АСИ

Экс-замминистра просвещения Марина Ракова устроилась на работу в АСИ
Марина Ракова
Марина Ракова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, которая проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, трудоустроена в Агентство стратегических инициатив (АСИ) на «рядовую должность», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе агентства.

Там уточнили, что Ракова занимается социальными проектами, «все правовые основания для ее официального трудоустройства и выполнения непосредственных обязанностей есть». В агентстве отметили, что Раковой нельзя покидать дом с 22:00 до 6:00, а в остальном ее действия не ограничены.

О том, что Ракова устроилась на работу в АСИ, сообщил телеграм-канал Baza. По данным его источников, она стала советником директора организации и получает зарплату в 1,5 млн руб. В АСИ назвали «указанную в некоторых источниках» информацию о заработной плате новой сотрудницы откровенной выдумкой.

Член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов раскритиковал назначение Раковой и сообщил, что насчет него будет подготовлен запрос к правительству.

МВД 25 января сообщило об окончании предварительного расследования уголовного дела в отношении Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других фигурантов. Дело направили в московскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

«В ходе расследования собраны доказательства, подтверждающие вину фигурантов в инкриминируемых им преступных деяниях. Они признали вину, активно сотрудничали со следствием и выразили готовность погасить причиненный ущерб», — отметили в МВД.

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Ракову арестовали в октябре 2021 года. Ей вменяли три эпизода мошенничества в особо крупном размере со средствами Фонда развития новых форм образования, который она возглавляла. В ноябре 2022 года ей смягчили меру пресечения и назначили вместо ареста запрет определенных действий.

Теги
Марина Ракова АСИ Владимир Мау Сергей Зуев
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