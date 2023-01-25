Минпромторг оценил риски от возможного ухода поставщика POS-терминалов

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Причин для волнений из-за возможного ухода крупнейшего поставщика терминалов для приема карт Ingenico с российского рынка нет: в стране есть и другие производители такой техники, заявили в Минпромторге.

«Причин для нагнетания обстановки на рынке контрольно-кассовой техники не выявлено, компании работают в штатном режиме, проблем с наличием продукции на складе нет», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В числе других поставщиков терминалов Минпромторг назвал отечественные INPAS, АТОЛ, ШТРИХ-М. Ведомство указало, что в рабочей группе по вопросам обеспечения технологического суверенитета финансового рынка России обсуждается в том числе и «вопрос обеспечения данного сегмента различными российскими решениями».

О планах Ingenico уйти из России РБК рассказали источники на платежном рынке. По их информации, компания планирует уйти 1 марта, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля. Техническую поддержку POS-терминалов Ingenico намерена осуществлять до конца марта, уточнили собеседники РБК. Представитель глобального офиса компании сообщил, что она передала 100% акций ООО «Инженико» в июне 2022 года, поэтому больше не может комментировать информацию о российском бизнесе.

По словам гендиректора INPAS Ильи Коробова, доля терминалов Ingenico в России составляет около 50%. С уходом компании возникнут две основные проблемы — это техническая поддержка ПО и ремонт самого оборудования, считает специалист.