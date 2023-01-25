Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД Грузии для объяснений

Андрей Касьянов (Фото: Посольство України в Грузії / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в МИД из-за заявлений, которые касаются грузинско-российских отношений. Об этом сообщил телеканал «Имеди» со ссылкой на МИД.

Ведомство потребовало от Касьянова объяснений в связи с его недавними высказываниями о возможной эвакуации граждан Украины из Грузии. «Мы вызвали его в министерство для объяснений по поводу его заявления. Другие вопросы двусторонних отношений с ним на этой встрече обсуждаться не будут», — приводит «Имеди» заявление МИДа.

Касьянов 24 января заявил украинскому изданию «Европейская правда», что в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией и «роста реальных рисков» посольство не исключает рассмотрения возможности организации массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии. По его словам, посольство в Грузии поспособствует возвращению украинских граждан в страну «на фоне значительного роста угрозы безопасному пребыванию украинцев в Грузии, вызванной аномальным притоком россиян».

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе раскритиковал заявление Касьянова. Кобахидзе отметил, что возобновление авиасообщения не связано с наплывом россиян в Грузию. «Никаких рисков для безопасности нашей страны, в том числе для безопасности проживающих здесь украинцев, не возникло», — заявил он.

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Глава российского МИДа Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией будет вскоре возобновлено. Он отметил, что Запад и другие страны оказывают давление на Грузию и требуют присоединиться к антироссийским санкциям, однако Тбилиси продолжает сохранять нейтралитет.