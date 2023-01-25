Песков рассказал о любви Путина к творчеству Высоцкого

Владимир Высоцкий (Фото: Галина Кмит / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин любит творчество Владимира Высоцкого, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я лишь хочу напомнить, что Путин не только бывал на Таганке, он посещал музей Высоцкого. Он любит творчество Высоцкого», — ответил Песков на вопрос об отношении президента к творчеству артиста.

25 января исполняется 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Артист умер в июле 1980 года на 43-м году жизни.

Российский президент неоднократно обращался к строкам Высоцкого. Это произошло, например, в 2016 году во время доклада вице-премьера Юрия Трутнева об итогах поездки делегации на Всемирный экономический форум в Давосе на совещании президента с членами правительства. Трутнев при упоминании встречи мировых лидеров, «на которой много времени было уделено отношениям с Россией», заявил, что ему «там тоже пришлось выступить». На что Путин в ответ пошутил цитатой из песни Владимира Высоцкого «Честь шахматной короны»: «Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. Это Высоцкий не про вас пел?»

В том же году российский президент подарил сборник стихов Высоцкого в качестве подарка на 60-летний юбилей Юрия Трутнева.