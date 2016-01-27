Путин процитировал Высоцкого в ответ на рассказ Трутнева о Давосе

Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал Владимиру Путину об итогах поездки российской делегации в Давос. В ответ президент процитировал Высоцкого, уточнив, не к Трутневу ли относятся строки «Обнажил я бицепс ненароком...»

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

Вице-премьер Юрий Трутнев доложил президенту России Владимиру Путину об итогах поездки делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Это произошло на совещании президента с членами правительства, кадры были показаны в эфире «России 24».

Трутнев отметил, что в ходе визита состоялся «ряд встреч с коллегами из европейских правительств», которые заявили, что «их экономика тоже несет убытки от санкций, которые предприняты против России». «Считают необходимым организовать работу для того, чтобы эти санкции скорее были завершены», — рассказал Трутнев.

По словам вице-премьера, российская делегация также участвовала во встрече с представителями компаний-экспортеров нефти, которые «говорят о том, что их не устраивает мировая цена на нефть». «Они считают, что эта цена не обеспечивает вложения в геологоразведку и разработку мировых месторождений, в том числе шельфа», — отметил Трутнев, добавив, что подобные цены могут привести к энергокризису.

Вице-премьер рассказал о встрече мировых лидеров, «на которой тоже много времени было уделено отношениям с Россией». «Мне там тоже пришлось выступить», — сказал он.

«Обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак. Это Высоцкий не про вас пел?» — пошутил в ответ Путин (цитата из песни Владимира Высоцкого «Честь шахматной короны»).

«Практически так», — ответил Трутнев. По его словам, в ходе встречи он столкнулся с «довольно жесткими нападками со стороны [генсека НАТО Йенса] Столтенберга». Вице-премьер также упомянул выступление украинского президента Петра Порошенко. «Я просто выступил и сказал, как видит все [происходящее] население России... У них картинка ровно наоборот», — заключил Трутнев.

«Аккуратнее», — посоветовал Путин с улыбкой. ​

Видео: Телеканал РБК

Трутнев представлял Россию в Давосе в этом году. Сам Путин был гостем форума в 2009 году, когда занимал пост премьера, а в 2011 году в Давос ездил Дмитрий Медведев, занимавший тогда президентский пост. России в 2016 году была посвящена одна панельная дискуссия. На ней выступали Трутнев, глава ВЭБа Владимир Дмитриев, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

В своей речи Трутнев заявил, что кризис несет России не только угрозы, но и возможности. Кудрин обращал внимание на большие расходы правительства и предлагал способы их сокращения, в том числе за счет увеличения государственного долга и повышения налогов.

Как отмечал руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев в разговоре с «Ведомостями», выбор Трутнева в качестве представителя России в Давосе был «понижением статуса главы делегации с первого вице-премьера (Игоря Шувалова, который возглавил делегацию в 2015 году. — РБК) до обычного вице-премьера, курирующего довольно экзотичную для Давоса тему Дальнего Востока». По его мнению, это говорит о том, что Москва «охладела» к Давосскому форуму.