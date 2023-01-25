«Адмирал Горшков» отработал пуск гиперзвуковой ракеты в Атлантике

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Российский фрегат «Адмирал Горшков» во время дальнего похода в Атлантическом океане отработал процедуру запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видео действий команды корабля.

В Минобороны сообщили, что учения были проведены «способом компьютерного моделирования». Фрегат сымитировал удар по морской надводной цели, находящейся на расстоянии в 900 км.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана «НПО машиностроения». Ее точные технические характеристики не раскрываются, однако во время испытаний в ноябре 2020 года «Циркон» разогнался до 8 Махов (более 9,5 тыс. км/ч).



«Цирконом» планируется оснащать как надводные корабли, так и подводные лодки. Ракета способна поражать морские и наземные цели на расстоянии от 1 тыс. до 1,5 тыс. км, говорил ранее командир фрегата «Адмирал Горшков» Игорь Крохмаль.

Об отправке «Адмирала Горшкова» в «дальний поход» объявил президент Владимир Путин в начале января. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что фрегат пройдет Атлантический и Индийский океаны, а также зайдет в Средиземное море. В феврале он должен принять участие в учениях с военными кораблями Китая и Южно-Африканской Республики у берегов Африки.