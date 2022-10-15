WSJ узнал о возможном объединением Мёрдоком медиаактивов

Мёрдок разделил свои медиаактивы девять лет назад после скандала с прослушкой, теперь он находится на ранней стадии возможного объединения их обратно, пишет WSJ. Общая рыночная стоимость Fox Corp и News Corp — около $26 млрд

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Медиамагнат Рупет Мёрдок находится на ранней стадии рассмотрения возможности снова объединить Fox Corporation и News Corporation, в обеих компаниях создали специальные комитеты советов директоров для изучения потенциального решения. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Несколько собеседников допустили, что объединение будет организовано в виде сделки с акциями, другие источники не исключили, что слияние вовсе не состоится, вместо этого будут рассмотрены «стратегические альтернативы».

На момент закрытия торгов в пятницу, 14 октября, рыночная стоимость Fox Corp. составляла около $17 млрд, News Corp. — порядка $9 млн. Семейный фонд Мёрдока контролирует около 39% голосующей доли в News Corp. и порядка 42% голосующей доли в Fox Corp.

Мёрдок основал News Corp в 1979 году, в середине 2013 года он разделил компанию на две части, в первую (21st Century Fox) вошли активы индустрии развлечений — кинокомпания 20th Century Fox и вещательная сеть Fox. Вторая (News Corp) объединила весь печатный бизнес магната — The Times, WSJ, Dow Jones, HarperCollins.

Мёрдок подчеркивал, что решение позволит сделать доли акционеров более ценными. Разделение бизнеса произошло на фоне скандала с прослушиванием телефонных разговоров политиков, в центре которого оказалась принадлежащая предпринимателю британская газета News of the World.