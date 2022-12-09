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Бизнес ,  
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Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит сеть магазинов под новым брендом

«Коммерсантъ»: группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит сеть магазинов под новым брендом
Сеть из более 1 тыс. магазинов по всей России объединят под единым брендом «Эльдорадо + М.Видео». В дальнейшем группа объединит программы лояльности, а в магазинах будет общий сток техники
«М.Видео» MVID ₽167,9 -0,71% Купить
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит сеть магазинов под брендом «Эльдорадо + М.Видео», чтобы повысить их экономическую эффективность. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил главный операционный директор группы Сергей Ли.

По его словам, точки с новым названием уже запущены в Тольятти и Рязани, в дальнейшем группа объединит программы лояльности, а в магазинах будет общий сток техники. «Объединение брендов по ряду направлений, включая ИТ, логистику и маркетинг, уже способствовало экономической эффективности и оптимизации инвестиций», — отметил Ли.

Слияние брендов позволит привлечь новых покупателей, а посещаемость увеличится на 10–15%, указал представитель группы. «По итогам пилотного периода мы примем решение о масштабировании нового формата», — добавил он.

Как пояснил газете гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, раньше две сети отвечали за разные сегмент: «Эльдорадо» больше акцентировала внимание на бюджетной технике, а «М.Видео» — на высоком ценовом сегменте». «Но поскольку многие бренды ушли из России, разница между сегментами сгладилась», — указал эксперт. В то же время, по его словам, теперь группа может закрыть часть магазинов там, где два бренда присутствуют в одном торгцентре.

По данным «СПАРК», крупнейший акционер ПАО «М.Видео» — кипрская Ericaria Holdings Limited (50% акций), бенефициаром которой, по данным «Коммерсанта», выступает Саид Гуцериев, еще 10,4% акций — у Weridge Investments Limited, 15% акций принадлежат немецкой Media-Saturn-Holding GmbH, у которой «М.Видео» купила магазины MediaMarkt в 2018 году. В свободном обращении представлены 23,8% акций.

Сегодня группа — крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. Она владеет 601 магазином «М.Видео» и 647 магазинами «Эльдорадо» в 369 городах.

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«М.Видео» купила «Эльдорадо» в марте 2018 года за 45,5 млрд руб. Покупка была осуществлена на собственные средства с привлечением кредита ВТБ.

В конце июня Великобритания ввела против Гуцериева санкции. В пресс-службе компании тогда отметили, что группа «М.Видео-Эльдорадо» не попала в санкционные списки и «продолжает свою операционную деятельность в полном объеме». После этого бизнесмен сообщил о выходе из состава совета директоров группы.

Саид Гуцериев является сыном бизнесмена Михаила Гуцериева, председателя совета директоров группы «Сафмар», который попал в июне прошлого года под санкции Евросоюза в связи с посадкой самолета RyanAir в Минске и арестом летевшего на нем журналиста Романа Протасевича. Власти ЕС сочли, что тот имеет влияние на политику Белоруссии и приходится давним другом президента страны Александра Лукашенко. Бизнесмен счел ограничительные меры незаконными и несправедливыми.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
«М.Видео» «Эльдорадо» магазины торговая сеть ребрендинг
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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