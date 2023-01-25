Зеленский и Макрон обсудили шаги по завершению конфликта на Украине

Зеленский сообщил о разговоре с Макроном по поводу завершения конфликта на Украине

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили шаги по завершению вооруженного конлфикта на Украине. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

«В ходе разговора с Президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги по завершению войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже», — говорится в сообщении.

Ранее Макрон допустил поставку Украине танков Leclerc французского производства. Проработать этот вопрос он поручил министру обороны страны Себастьяну Лекорню. При этом Макрон заявил, что поставки французских танков возможны только при трех условиях: «это не приведет к эскалации», может оказать «реальную и эффективную поддержку» Украине и не ослабит обороноспособности Франции.

Франция, как у другие члены НАТО, оказывает Украине военную помощь. Стороны уже договорились о поставке на Украину легких колесных танков AMX-10 RC. 17-тонная боевая машина оснащается 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа.