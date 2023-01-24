Глава СПЧ пообещал налаживать работу полевой почты

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Совет по правам человека (СПЧ) будет налаживать работу полевой почты, заявил его глава Валерий Фадеев, сообщается в телеграм-канале ведомства.

На заседании СПЧ член совета, военный корреспондент Александр Коц рассказал о проблемах в работе полевой почты: «Больше писем доходит, чем не доходит. Но тех, которые не доходят, очень много. Письма с той стороны домой идут еще хуже». По словам Коца, «самый оптимистичный пример — письмо шло полтора месяца».

Фадеев заявил, что «это никуда не годится». «Письмо в XXI веке идет два месяца. Пешком быстрее доставить! Продолжим заниматься налаживанием работы полевой почты», — пообещал глава СПЧ.

В конце ноября прошлого года «Фонтанка» писала, что ее журналисты попытались отправить посылку в зону спецоперации через систему военно-полевой почты российской армии. По данным издания, отправление шло «к конкретному бойцу на передовой» два месяца, а отправлять его пришлось дважды.

В начале декабря российское Минобороны сообщило о запуске доставки писем и посылок в зону спецоперации на Украине. Родственники военнослужащих могут направить их через ближайшее отделение «Почты России» по адресу воинской части. Военнослужащим для написания и отправки почты пообещали предоставить конверты и письменные принадлежности.