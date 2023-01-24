Замглавы МИД Украины назвал депутата бундестага «отвратительной ведьмой»

Сара Вагенкнехт (Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Global Look Press)

Заместитель главы МИД Украины, бывший посол в Германии Андрей Мельник назвал депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт «отвратительной ведьмой».

«Такая отвратительная ведьма», — написал Мельник в Twitter в ответ на публикацию Вагенкнехт, в которой она призывает отказаться от поставок танков Leopard Украине.

Zeit 22 января сообщила о разногласиях в правительстве Германии по поставкам боевых танков Украине. Вопрос должен был решиться 20 января на авиабазе США Рамштайн в ФРГ, где прошла встреча контактной группы по обороне Украины, но участники не достигли результата.

По данным Zeit, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала, чтобы канцлер Олаф Шольц сделал «четкие» заявления о военной поддержке Украины. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених, в свою очередь, призвал в вопросе поставок немецких боевых машин руководствоваться здравомыслием. «Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут говорить о самолетах или войсках», — предостерег он.

По данным телеканала ABC, 12 стран, в том числе Испания, Нидерланды и Дания, уже выразили готовность поставить Украине около 100 танков Leopard 2. Для передачи машин им нужно разрешение страны-производителя — Германии.