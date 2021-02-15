Правозащитницу Зою Светову наградили орденом Почетного легиона

Зоя Светова (Фото: Павел Головкин / AP)

Правозащитнице Зое Световой присвоили звание кавалера ордена Почетного легиона. Об этом она сообщила в Facebook.

«А я сегодня из почтового ящика достала важное письмо. Оказывается, еще 23 сентября прошлого года был подписан президентский указ о присвоении мне звания кавалера ордена Почетного легиона. Весть до Москвы об этом дошла на днях. Вот такое мне утешение. И радость», — говорится в сообщении.

Орден Почетного легиона был учрежден во Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Знаками отличия ордена награждают за особые заслуги перед Францией. Среди российских кавалеров ордена — главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, врач Леонид Рошаль, журналист Владимир Познер, дирижер Владимир Спиваков и другие.

Зоя Светова — российская правозащитница, журналист, автор книги «Признать невиновного виновным», дочь советского писателя-диссидента Феликса Светова.