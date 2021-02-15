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Правозащитницу Зою Светову наградили орденом Почетного легиона

Зоя Светова
Зоя Светова (Фото: Павел Головкин / AP)

Правозащитнице Зое Световой присвоили звание кавалера ордена Почетного легиона. Об этом она сообщила в Facebook.

«А я сегодня из почтового ящика достала важное письмо. Оказывается, еще 23 сентября прошлого года был подписан президентский указ о присвоении мне звания кавалера ордена Почетного легиона. Весть до Москвы об этом дошла на днях. Вот такое мне утешение. И радость», — говорится в сообщении.

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Орден Почетного легиона был учрежден во Франции Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Знаками отличия ордена награждают за особые заслуги перед Францией. Среди российских кавалеров ордена — главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, врач Леонид Рошаль, журналист Владимир Познер, дирижер Владимир Спиваков и другие.

Зоя Светова — российская правозащитница, журналист, автор книги «Признать невиновного виновным», дочь советского писателя-диссидента Феликса Светова.

Светова работала учителем французского языка в школе № 57. Позже она была переводчиком у французских журналистов, работала на Radio France. После этого она стала писать для российских СМИ: «Новых известий», «Коммерсанта», «Новой Газеты», «Московских новостей». Ее публикации также выходили во французских изданиях Ouest–France, France soir, Depeche du midi, а также люксембургской Le Quotidien. С 2008 по 2016 год Светова работала в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

В 2003 году Светова стала лауреатом национальной премии прессы российского Союза журналистов и Amnesty International «Права человека и укрепление гражданского общества в России». В 2003 и 2004 годах ее награждали дипломом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок». В 2009-м она стала лауреатом премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы», а в 2010-м — премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека.

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