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Собственник «Пятерочки» откроет не менее 100 магазинов на Дальнем Востоке

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

X5 Group откроет первые магазины в Дальневосточном федеральном округе, сообщила в эфире РБК президент X5 Group Екатерина Лобачева.

«Мы наконец дошли до крайней точки России. Если посмотреть на развитие торговых сетей, входящих в X5 Group, мы двигались на восток в последние пять-семь лет. Сейчас логистические пути уже позволяют нам осуществлять поставки и выходить в регион», — рассказала Лобачева.

По ее словам, потенциальные регионы «для выхода» — это Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурская область. «Мы думаем, что в 2023 году будем иметь не менее ста магазинов «у дома», это самый потенциальный формат для развития на Дальнем Востоке, и оцениваем объем инвестиций не менее 10 млрд руб. на ближайшие три года», — сказала Лобачева.

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Отвечая на вопрос, будет ретейлер открывать магазины самостоятельно или за счет сделок M&A, она ответила, что компания «смотрит на разные варианты»: «Делаем ставку на органическое развитие, но, естественно, смотрим и на других игроков, с которыми могли бы вступить в партнерство. Это наш новый формат развития, и он сильно облегчит нам работу».

Сейчас магазины X5 Group представлены в семи из восьми федеральных округов, то есть во всех, кроме Дальневосточного. Всего у компании более 19 тыс. магазинов. 

В прошлом году крупнейшие игроки сибирского и дальневосточного продовольственного ретейла, в том числе ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата», объединились в холдинг под названием «Восточный союз». Гендиректором компании стала экс-глава «Магнита» Ольга Наумова. В августе X5 Group договорилась о приобретении контролирующих долей в ретейлерах «Красный Яр» и «Слата».

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