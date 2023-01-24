В РПЦ ответили на введение украинских санкций против 22 иерархов
Санкции, которые Украина ввела против 22 иерархов РПЦ, не повлияют на деятельность церкви, заявил РБК заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, данные меры не коснутся и лично его.
«Никаких имущественных отношений у меня с Украиной нет, и никогда не было. А позиция, которая, видимо, стала причиной включения в список, опирается на многовековые европейские представления о свободе совести и законности, которые обличают те беззакония, которые творят украинские власти в отношении Украинской Православной Церкви», — сказал представитель РПЦ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале заявил, что Украина ввела санкции в отношении 22 иерархов РПЦ. Под ограничительные меры, в частности, попали Вахтанг Кипшидзе, председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве Михаил Гундяев, который является племянником патриарха Кирилла.
Санкции включают блокировку личных активов, а также тех, какими можно было бы распоряжаться через третьих лиц. Против Легойды и Кипшидзе они введены на пять лет.
В отношении шести лиц из списка — митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григория Алфеева), архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима (Павла Волочкова), протоиерея Николая Балашова, протоиереев Андрея Ткачева и Артемия Владимирова, профессора Московской духовной академии Алексея Осипова ограничительные меры будут действовать 30 лет.