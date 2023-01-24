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В РПЦ ответили на введение украинских санкций против 22 иерархов

РПЦ: причиной украинских санкций против 22 иерархов не повлияют на деятельность церкви
Вахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Санкции, которые Украина ввела против 22 иерархов РПЦ, не повлияют на деятельность церкви, заявил РБК заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, данные меры не коснутся и лично его.

«Никаких имущественных отношений у меня с Украиной нет, и никогда не было. А позиция, которая, видимо, стала причиной включения в список, опирается на многовековые европейские представления о свободе совести и законности, которые обличают те беззакония, которые творят украинские власти в отношении Украинской Православной Церкви», — сказал представитель РПЦ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале заявил, что Украина ввела санкции в отношении 22 иерархов РПЦ. Под ограничительные меры, в частности, попали Вахтанг Кипшидзе, председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, представитель РПЦ при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве Михаил Гундяев, который является племянником патриарха Кирилла.

Санкции включают блокировку личных активов, а также тех, какими можно было бы распоряжаться через третьих лиц. Против Легойды и Кипшидзе они введены на пять лет.

В отношении шести лиц из списка — митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (в миру — Григория Алфеева), архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима (Павла Волочкова), протоиерея Николая Балашова, протоиереев Андрея Ткачева и Артемия Владимирова, профессора Московской духовной академии Алексея Осипова ограничительные меры будут действовать 30 лет.

Теги
РПЦ Вахтанг Кипшидзе Владимир Зеленский санкции новости
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