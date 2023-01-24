Минобороны показало уничтожение танка ВСУ при поддержке «Терминатора»
Минобороны России опубликовало видео, на котором российский танк при поддержке боевой машины поддержки танков «Терминатор» уничтожил подразделение ВСУ.
Как сообщает ведомство, выдвижение украинских военных в лесном массиве было обнаружено с беспилотника. В составе группы были БМП и танк. «Экипаж российского танка обошел группу боевиков с фланга и открыл огонь по бронетехнике противника. В результате боя вражеские БМП и танк были уничтожены, боевики ВСУ понесли потери и бежали», — сообщили в Минобороны.
БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-72. Однако, в отличие от танка, на вооружении машины стоят две автоматические пушки 2А42 калибра 30 мм, а также противотанковые управляемые ракеты и автоматический гранатомет. Основная задача таких машин — поддержка бронетехники на поле боя. В 2017 году стало известно о применении «Терминаторов» в Сирии.