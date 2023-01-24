Минобороны показало уничтожение танка ВСУ при поддержке «Терминатора»

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Минобороны России опубликовало видео, на котором российский танк при поддержке боевой машины поддержки танков «Терминатор» уничтожил подразделение ВСУ.

Как сообщает ведомство, выдвижение украинских военных в лесном массиве было обнаружено с беспилотника. В составе группы были БМП и танк. «Экипаж российского танка обошел группу боевиков с фланга и открыл огонь по бронетехнике противника. В результате боя вражеские БМП и танк были уничтожены, боевики ВСУ понесли потери и бежали», — сообщили в Минобороны.

БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-72. Однако, в отличие от танка, на вооружении машины стоят две автоматические пушки 2А42 калибра 30 мм, а также противотанковые управляемые ракеты и автоматический гранатомет. Основная задача таких машин — поддержка бронетехники на поле боя. В 2017 году стало известно о применении «Терминаторов» в Сирии.