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«РИА Новости» показало видео работы БМПТ «Терминатор» под Сватово

БМПТ &laquo;Терминатор&raquo; (на переднем плане)
БМПТ «Терминатор» (на переднем плане) (Фото: Леонид Фаерберг / ТАСС)

Российские военные для отражения атак ВСУ использовали боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» на линии Сватово — Кременная в ЛНР, снятые с беспилотника кадры работы этой техники опубликовало «РИА Новости».

Как отмечает агентство, на кадрах также видна «работа артиллерии и танков».

Разработки таких машин начались еще в 1980-х годах, современные БМПТ разработал Уралвагонзавод (УВЗ). «Терминатор» имел несколько модификаций, последняя — третья по счету. Контракт на поставку этих боевых машин Минобороны и предприятие подписали в 2017 году в рамках форума «Армия». Эта техника была опробована во время конфликта в Сирии, сообщали в УВЗ.

«Терминатор» имеет массу более 40 т. На вооружении машины стоят две автоматические пушки 2А42 калибра 30 мм и спаренный с ними пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм.

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Теги
«Терминатор» военная техника Военная операция на Украине ЛНР
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