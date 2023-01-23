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Флаги США по всему миру приспустят из-за погибших в стрельбе в Калифорнии

Байден приказал приспустить флаги США по всему миру после гибели 10 человек в Калифорнии

До вечера 26 января все флаги США, в том числе на посольствах и военных объектах в других странах, должны быть приспущены в связи с гибелью десяти человек в стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Монтеррей-парке, Калифорния, распорядился президент Штатов Джо Байден. Документ опубликован на сайте Белого дома.

21 января в 22:22 по местному времени (6:22 22 января мск) мужчина открыл стрельбу в танцевальном зале во время празднования китайского Нового года. Владелец ресторана расположенного неподалеку, Сын Вон Чхве, рассказал Los Angeles Times, что три человека вбежали к нему в заведение и попросили запереть дверь. По их словам, мужчина был вооружен полуавтоматической винтовкой и имел при себе большое количество патронов.

В результате стрельбы погибли десять человек: пять мужчин и пять женщин. В больницы доставили еще десять пострадавших. Их состояние оценивалось по-разному — от стабильного до критического. На данный момент госпитализированными остаются семь человек, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

Вечером 22 января подозреваемый был идентифицирован. Им оказался один из постоянных посетителей танцевального зала, 72-летний Хуу Кан Тран. Его обнаружили мертвым в фургоне в городе Торранс. В машине также нашли пистолет.

По данным полиции, нападавший также связан с другим инцидентом в танцевальной студии соседнего города Альгамбра, произошедшем через 17 минут после стрельбы в Монтеррей-парке. Там несколько человек смогли отобрать оружие у вошедшего в студию мужчины, после чего тот скрылся.

Оружие, найденное в Альгамбре, представляло собой «полуавтоматический штурмовой пистолет с магазинным питанием», к которому был прикреплен удлиненный магазин большой емкости, сообщила Луна в воскресенье вечером.

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Теги
Джо Байден флаг США Калифорния стрельба
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