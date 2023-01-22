Мужчина открыл стрельбу в пригороде Лос-Анджелеса
Мужчина открыл стрельбу в Монтерей-парке недалеко от Лос-Анджелеса, передает Los Angeles Times.
По данным RawsAlerts, по предварительным данным, погибли десять человек, еще 16 получили ранения и их доставили в больницу. Напавшему удалось скрыться, он все еще на свободе. Официальной информации по числу погибших и пострадавших пока нет.
Как передает Los Angeles Times со ссылкой на местную полицию, известно о нескольких смертельных случаях.
В Монтерей-парке отмечали китайский Новый год. Когда началась стрельба,
местные приняли выстрелы за фейерверки.
Владелец ресторана через дорогу от места, где произошла стрельба, Сын Вон Чхве рассказал Los Angeles Times, что три человека вбежали к нему в ресторан и попросили запереть дверь. По их словам, в районе был человек с автоматом.