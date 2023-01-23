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Власти ЮАР заявили о суверенном праве проводить учения с Россией и Китаем

Министерство обороны ЮАР заявило о суверенном праве проводить учения с Россией и Китаем
Фото: Brent Stirton / Getty Images
Фото: Brent Stirton / Getty Images

Южно-Африканская Республика в феврале примет участие в военно-морских учениях совместно с Россией и Китаем. Власти страны выступили в защиту права проводить с этими странами учения на фоне критики по поводу уклончивой позиции относительно военного конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

«ЮАР, как и любое независимое и суверенное государство, имеет право вести свои внешнеполитические отношения в соответствии со своими собственными дипломатическими отношениями и национальными интересами», — говорится в заявлении Министерства обороны и военных ветеранов ЮАР. В ведомстве отметили, что участие в учениях не отрицает нейтральной позиции ЮАР по военной операции на Украине.

19 января ведомство сообщило в своем Twitter, что ЮАР планирует провести совместные учения у своего побережья с Россией и Китаем. Военно-морские учения с участием кораблей ЮАР, России и Китая будут проведены с 17 по 27 февраля. Они начнутся в акватории Индийского океана и пройдут в течение десяти дней в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Их цель — «обмен оперативными навыками и знаниями».

Это решение подверглось критике со стороны оппозиции. Кобус Марэ, представитель оппозиционной партии «Демократический альянс» и министр обороны ЮАР в теневом правительстве страны, заявил, что учения проводятся в интересах России. «Это создает впечатление не нейтральности, а предвзятости в пользу одной из сторон. Очевидно, это может оттолкнуть нас от других важных торговых партнеров Запада», — сказал Марэ.

ЮАР поддерживает сотрудничество как с китайской и российской стороной, так и с США и странами НАТО. Так, 23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своей южноафриканской коллегой Наледи Пандор. 24 января министр финансов США Джанет Йеллен должна прибыть в ЮАР для переговоров.

Теги
ЮАР Россия совместные учения Китай Сергей Лавров
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