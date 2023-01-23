В Котельниках установят камеры из-за мигрантов с «Садовода»

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В подмосковном городе Котельники установят камеры и увеличат количество полицейских в связи с большим числом мигрантов, работающих на рынке «Садовод», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Рынок «Садовод» находится рядом с городом, из-за этого в районе много мигрантов и «резиновых квартир». Люди переживают — такое соседство не всегда бывает спокойным. Этот вопрос мы проработаем: установим камеры и увеличим количество полицейских там, где это необходимо», — написал Воробьев.

На сайте правительства Московской области уточняется, что в Котельниках установлено почти 1,7 тыс. камер системы «Безопасный регион». Кроме того, около 3/4 всех подъездов в городском округе оснащены видеонаблюдением с системой распознавания лиц.

Согласно данным МВД, с января по май 2022 года в России на учет в миграционной службе встали 6,6 млн иностранцев и лиц без гражданства, что почти вдвое выше, чем год назад (3,9 млн). За первый квартал в страну въехали 842 тыс. трудовых мигрантов, что в четыре с лишним раза выше уровня 2021 года.

В апреле того же года МВД отчитывалось, что в январе—феврале количество нарушений правил въезда в страну и режима пребывания мигрантов в России увеличилось на 114%. Кроме того, выросло число случаев незаконного трудоустройства и несоблюдения ограничений на отдельные виды деятельности среди иностранных граждан.