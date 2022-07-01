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В МВД сообщили о росте числа трудовых мигрантов на четверть

На 1 мая 2022 года в России находилось 3,35 млн трудовых мигрантов, это на четверть больше по сравнению с 1 мая 2021 года, но на 18% меньше, чем в допандемийном 2019 году, следует из данных МВД
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Несмотря на трудности с банковскими переводами в другие страны и падение заработков в иностранной валюте, текущая статистика трудовой миграции пока не показывает массового оттока из России. К такому выводу в июньском выпуске исследования «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития» пришли эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

Как следует из миграционной сводки МВД за январь—май, с начала года на учет в миграционной службе встали 6,6 млн иностранцев и лиц без гражданства, что почти вдвое выше, чем год назад (3,9 млн). В докладе же Института Гайдара со ссылкой на данные ведомства и погранслужбы ФСБ говорится, что в 2019 году число находившихся в России иностранцев колебалось от 9,6 млн до 11,2 млн человек, в 2020-м сократилось до 7,1 млн, а в 2021 году колебалась в пределах от 5,5 млн до 6,9 млн человек.

За первый квартал в Россию для трудоустройства, по информации МВД, въехали 842 тыс. человек, что в четыре с лишним раза больше показателя 2021 года, но на 27% меньше, чем в допандемийном 2019 году. В целом на 1 мая 2022 года в России находилось 3,35 млн трудовых мигрантов, это на четверть больше, чем с 1 мая 2021 года, но на 18% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Всего с начала этого года мигранты оформили 845 тыс. патентов на работу (538 тыс. годом ранее), а общее число действительных патентов на конец этого периода составило 2,1 млн (в 2021-м — 1,05 млн). По подсчетам экспертов, как и раньше, абсолютное большинство среди находящихся в России иностранцев составляют граждане стран СНГ, но по сравнению с 2019 годом их доля увеличилась с 86 до 91%.

Как отметили эксперты, в статистике практически не учитываются сотни тысяч беженцев с Украины, так как подавляющее большинство из них не подают документы на такой статус (с документом о временномм убежище на 1 мая в России проживало всего 31,1 тыс. человек; на 1 февраля 2022 года — 10,2 тыс.) и не встают на миграционный учет. По статистике МВД, рост числа украинских граждан, вставших на миграционный учет, составил с 1 марта по 1 мая всего 86 тыс. человек, говорится в докладе.

Как отметила ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии и миграции Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская, несмотря на ухудшение экономической ситуации в России, трудности с банковскими переводами в другие страны и падение заработков в валюте, текущая статистика трудовой миграции пока их не отражает. Такие же выводы позволяет сделать пилотный опрос трудовых мигрантов, проведенный РАНХиГС 23–25 марта в многофункциональном миграционном центре «Сахарово»: только 6% всех респондентов заявили, что после 24 февраля остались без работы, отметила она.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин в апреле говорил, что власти наблюдали незначительный отток мигрантов из-за ситуации с курсом доллара, однако положение стабилизировалось и теперь иностранные работники предпочитают оставаться работать в России.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
трудовые мигранты МВД статистика
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